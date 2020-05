La Gazzetta dello Sport: "Lovren, Mandragora e Kean: Roma è mercato creativo"

vedi letture

"Lovren, Mandragora e Kean: Roma è mercato creativo" scrive La Gazzetta dello Sport a pagina 16. Contratti vicini alla scadenza, scambi e prestiti: tre assist per Fonseca. E Zaniolo fa da sponsor per la punta azzurra. Lovren potrebbe arrivare per 5 milioni (ma guadagna 3 milioni), per Mandragora è sempre vivo lo scambio con Cristante (Juve) mentre Kean potrebbe lasciare l'Everton in prestito con obbligo di riscatto.