La Gazzetta dello Sport: "Lukaku, Hakimi e Vidal, i tre uomini chiave di Inter-Real Madrid"

"Lukaku, Hakimi e Vidal, i tre uomini chiave di Inter-Real Madrid". Questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica ai nerazzurri al suo interno nell'edizione odierna. La squadra di Conte deve vincere, ma il Real non può perdere. Allora questo diventa a tutti gli effetti un duello tecnico, tattico e di leadership. Lukaku-Varane sarà uno spartiacque importante con il francese che ha vinto l'unica sfida tra club in Supercoppa Europa che chiese ed ottenne un gol da Lukaku. L'Inter ha bisogno anche del miglior Hakimi che dovrà mettere in difficoltà Mendy e cercare di far preoccupare Hazard ed il francese di lui e non viceversa. Infine Vidal-Kroos con il cileno che in quanto a leadership non ha sicuramente niente da invidiare a nessuno.