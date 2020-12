La Gazzetta dello Sport: "Lukaku scala l'Europa a suon di gol, nessuno come lui"

Nessuno come Romelu Lukaku! Nessuno ha segnato più del belga in Europa nel 2020: 11 gol, 3 in più di Lewandowski e Haaland. "Lukaku scala l'Europa a suon di gol, nessuno come lui" scrive La Gazzetta dello Sport esaltando il belga, ora sempre più importante a livello internazionale, con Conte che lo ha aiutato a recuperare uno status importante nel panorama europeo. Nell'Inter si è completato, è uomo squadra ed è trascinante, molto di più dei vari Lewandowski, Haaland e Ronaldo, è leader come mai lo era stato prima d'ora.