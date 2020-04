La Gazzetta dello Sport: "Lukaku si scusa: c'è il chiarimento"

"Lukaku si scusa: c'è il chiarimento", titola La Gazzetta dello Sport in taglio laterale di prima pagina. Non verranno presi provvedimenti nei confronti di Romelu Lukaku da parte dell'Inter, dopo le frasi di ieri del belga, in cui dichiarava che tutti all'Inter avessero avuto febbre e tosse. E' stata ritenuta una leggerezza, per la quale l'attaccante nerazzurro ha già chiesto scusa, mostrandosi molto dispiaciuto per l'accaduto. Nel frattempo il video della ricostruzione "fantasiosa" del belga è già stato rimosso dai social.