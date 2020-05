La Gazzetta dello Sport, Malagò: "Il calcio deve studiare il piano B"

vedi letture

Parla Giovanni Malagò ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "La Federcalcio deve avere il piano B se il campionato non dovesse finire". Il presidente del CONI: "Tifo per ricominciare ma il Covid spinga il calcio a cambiare". E poi aggiunge: "Dopo mesi non ci sono ancora accordi con calciatori e broadcaster

In Germania in caso di nuovo stop l’intesa c’è".