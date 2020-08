La Gazzetta dello Sport: "Maldini chiama Ibra: 'Ottimista'"

La Gazzetta dello Sport titola quest'oggi in taglio basso di prima pagina: "Maldini chiama Ibra: 'Ottimista'". Prosegue la lunga trattativa per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Ieri a Milanello hanno preso il via i lavori in vista della nuova stagione, ma senza il campione svedese. Paolo Maldini si professa "ottimista" sul buon esito della trattativa, ma resta in attesa del sì dello svedese. E nel frattempo pensa a Brahim Diaz, trequartista 21enne in forza al Real Madrid.