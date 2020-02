vedi letture

La Gazzetta dello Sport: "Maldini in tackle"

"Maldini in tackle" è il titolo in taglio alto dedicato da La Gazzetta dello Sport al Milan ed alle parole di Paolo Maldini, che rivela: "Rangnick al posto di Pioli? Non è un allenatore da Milan". Un ulteriore segnale di come in casa Milan vi siano due diverse correnti di pensiero, una rappresentata da Maldini e Boban, mentre l'altra caldeggiata da Gazidis ed Elliott. Il nome di Rangnick sarebbe in cima alla lista delle preferenze di Gazidis, ma Maldini e Boban non sono della stessa idea, preferendo altre piste. E nel frattempo Pioli continua a lavorare e a fare crescere il suo Milan.