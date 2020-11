La Gazzetta dello Sport: "Mancini guida l'Italia dal divano. Ma per la Polonia resta in bilico"

Questa mattina La Gazzetta dello Sport scrive della nazionale: "Mancini guida l'Italia dal divano. Ma per la Polonia resta in bilico". Missioncina compiuta per il ct Mancini, che se fosse stato inquadrato da una telecamera avrebbe manifestato certamente una tensione mai vista in questi due anni e mezzo. Perché allenare da casa è un po' come giocare senza pubblico, aggravante da lui spesso sottolineata in questi mesi. Vista la frequenza dei tamponi, sarà più facile individuare subito una eventuale negatività del ct, che però dovrà in tal caso sostenere un secondo test: nella migliore delle ipotesi sarà con la squadra venerdì, ma è possibile un Evani-bis contro la Polonia. Evani che prima dell'Estonia, nello spogliatoio, ha lasciato come giusto a Mancini il discorso alla squadra.