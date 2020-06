La Gazzetta dello Sport, Mancini: "Napoli-Juve alla pari. CR7 meglio a sinistra"

"Napoli-Juve alla pari. Mertens può far male. CR7 meglio a sinistra. Sarà una notte magica": parola di Roberto Mancini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. "Mi aspetto una partita molto aperta ed equilibrata e non solo perché le finali sono partite particolari. Me l’aspetto perché il Napoli è forte, molto forte, più di quanto dica la classifica di campionato" le parole del commissario tecnico.