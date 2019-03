© foto di Luca Bargellini

"Maurito non ci sente" è il titolo con il quale si apre la prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola legata alla rottura fra il centravanti argentino e l'Inter. "Spalletti lo invita a rientrare - si legge ancora - Icardi si rifiuta. Inutile adesso l'incontro con i dirigenti. Non seguirà l'Inter in Europa League. E spunta un "mi piace" a una foto Juve.