© foto di stefano tedeschi

Taglio alto dedicato al mercato di Inter e Juventus, con i bianconeri che blindano capitan Bonucci con un contratto fino al 2024: il numero 19 potrebbe chiudere in bianconero alla soglia dei 37 anni. Per quanto riguarda l'Inter invece il grande colpo porta il nome di Olivier Giroud, ora in forza al Chelsea: si lavora ad un accordo sull'ingaggio per l'attaccante francese. Così la rosea titola: "Mercato scudettto".