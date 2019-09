© foto di stefano tedeschi

Si chiude stasera il calciomercato e sono dunque in arrivo gli ultimi colpi estivi, con La Gazzetta dello Sport che titola in taglio laterale: "Mercato, stop alle 22". Il Milan si assicura il jolly offensivo Ante Rebic, arrivato ieri a Milano, mentre sono le ultime ore per Mauro Icardi per trovare una sistemazione. con il Paris Saint Germain che potrebbe tornare alla carica. I rossoneri puntano anche Taison dello Shakhtar Donetsk, mentre Andrè Silva è in uscita verso l'Eintracht Francoforte. La Roma mette a segno un blitz per Mkhitaryan e porta l'armeno in Italia.