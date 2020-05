La Gazzetta dello Sport: "Mertens resta, accordo fatto. Napoli riparte dai suoi gol"

"Mertens resta, accordo fatto. Il Napoli riparte dai suoi gol" scrive La Gazzetta dello Sport. Intesa trovata via Skype: verrà ufficializzata con la firma. Il belga ha accettato la proposta di ADL. Giuntoli e Gattuso i due mediatori. Niente trasferimento all'Inter o al Chelsea a parametro zero: Ciro resta a Napoli. Intesa raggiunta per 5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi due anni, oltre ad un bonus di 2 milioni per la recompra del cartellino avendo il contratto in scadenza a giugno prossimo.