La Gazzetta dello Sport: "Messi 6 d'oro. Ira Juve"

© foto di stefano tedeschi

Ieri sera è stato assegnato il Pallone d'Oro, che per la sesta volta è finito nelle mani di Lionel Messi e così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: "Messi 6 d'oro. Ira Juve". Il campione argentino supera così Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica. Il portoghese, arrivato terzo dopo anche Van Dijk, non si presenta alla cerimonia di premiazione e va a Milano al Gran Galà dell'AIC. Non ci sta la Juventus, con Paratici che dichiara: "Ronaldo il migliore". Gli fa eco Chiellini: "Nel 2018 furto Real".