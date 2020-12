La Gazzetta dello Sport: "Messi-CR7, ancora loro. Un'epoca in 90'"

Torna stasera dopo 31 mesi di assenza la sfida tra i due miti Messi e Cristiano Ronaldo. Non era più andata in scena da quando il portoghese aveva lasciato Madrid alla volta di Torino. Così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: "Messi-CR7, ancora loro. Un'epoca in 90'". La Storia, quella con la S grande, a volte pretende il teatro pieno, migliaia di persone in sala e uno spettacolo di luci a illuminarla. Altre volte no, arriva di martedì sera e si accontenta di quello che c’è in tavola. Eccoci. “Messi contro Ronaldo” è la più estrema sintesi di un’epoca – quindici anni di pallone in tre parole – e poco importa che i due padroni del calcio moderno si ritrovino in uno stadio vuoto, con una partita tra squadre già qualificate. Il calcio resta il calcio e questa è Barcellona-Juventus, quelli sono Leo Messi e Cristiano Ronaldo.