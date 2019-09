Ieri sera a Milano sono stati incoronati i Top 11 della passata stagione ed il premio come miglior giocatore è andato a Lionel Messi. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in taglio alto titola: "Messi-CR7, veleno alla Scala". Cristiano Ronaldo infatti non si è presentato alla proclamazione facendo infuriare la FIFA: quando sono stati chiamati sul palco i migliori undici della passata stagione, l'immagine di CR7 è passata sullo schermo, ma lo speaker non ne ha annunciato nemmeno il nome.