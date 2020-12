La Gazzetta dello Sport: "Messias lancia il Crotone. Il Parma si sveglia tardi"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina utilizza il titolo seguente al suo interno: "Messias lancia il Crotone. Il Parma si sveglia tardi". La squadra di Stroppa torna prepotentemente in corsa per la salvezza e batte un Parma ancora privo di identità che dimostra di essere una via di mezzo tra la squadra di D'Aversa e quella di Liverani rimanendo in zone grigie della classifica e rischiando di finire inguaiato nella lotta per non retrocedere. A decidere la sfida una doppietta di Junior Messias che non sarà Ronaldo il Fenomeno, ma gli assomiglia visto che la retroguardia del Parma gli concede metri su metri.