L'Inter vola, l'altra parte di Milano non sorride. La Gazzetta dello Sport dedica un focus ai rossoneri: "Milan, 467 milioni e zero risultati", così i rossoneri hanno bruciato in 30 mesi un mega investimento. Il Milan continua a deludere nonostante i tanti milioni spesi. Lo scorso gennaio investiti 70 milioni per Piatek e Paquetà: il primo potrebbe partire, il secondo ora è una riserva.