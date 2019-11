© foto di Wilman

Il grande ritorno si materializza ogni giorno di più. Almeno leggendo quanto pubblica, nell'edizione odierna, La Gazzetta dello Sport: "Milan, 60 milioni per Zlatan. E non solo...", il titolo sul possibile rientro in rossonero di Ibrahimovic, dopo l'addio al calcio americano. Terminata la parentesi a stelle e strisce, per l'ex bomber delle milanesi c'è sempre più l'Italia nel futuro. E la Rosea, nell'analizzare il piano che porterebbe Ibra al Milan, scrive così: "Con qualche cessione un tesoretto per lo svedese e la diifsa. E c'è l'addio col Galaxy".