La Gazzetta dello Sport: "Milan, all'attacco di Ibrahimovic"

© foto di stefano tedeschi

Taglio basso de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedicato a Zlatan Ibrahimovic ed al Milan. I rossoneri pronti a fare spazio all'attaccante svedese, ma prima deve partire Ante Rebic, che ha faticato a trovare spazio in questi primi mesi in rossonero. Il croato potrebbe fare ritorno all'Eintracht di Francoforte, con un risparmio sull'ingaggio per i rossoneri di circa 3 milioni di euro lordi. Cifra che potrebbe servire per coprire parte dell'ingaggio di Ibrahimovic.