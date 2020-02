© foto di stefano tedeschi

Taglio alto dedicato de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedicato a chi dal derby è uscito sconfitto, ossia il Milan di Stefano Pioli. Se non rimonta per la zona Champions a fine stagione sarà addio, con i rossoneri pronti a puntare ad un big in panchina per avere la garanzia di lottare per la Champions, e la rosea titola: "Milan, avviso a Pioli". Ed ora Ibrahimovic diventa imprescindibile e chiamato agli straordinari: anche in Coppa Italia contro la Juventus sarà lui a guidare l'attacco rossonero.