La Gazzetta dello Sport: "Milan-Bakayoko: è stallo. In difesa si aspetta l'occasione"

vedi letture

"Milan-Bakayoko: stallo sul riscatto. In difesa si aspetta l'occasione" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. L’ingaggio di Tonali ha raffreddato i bollori: la spesa per il secondo rinforzo a centrocampo andrà calibrata con grande attenzione. Accordo col Chelsea per il prestito di Bakayoko, non c'è intesa sulla cifra del riscatto. Serve anche qualcosa in difesa ma i prezzi sono alti: si aspetta l'occasione giusta.