© foto di stefano tedeschi

In taglio basso sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport trova spazio la risposta di Silvio Berlusconi a Ivan Gazidis. L'ex presidente rossonero ha risposto piccato alle parole dell'ad del Milan Gazidis che aveva dichiarato: "Abbiamo dovuto salvare il Milan dalla D". Così SIlvio Berlusconi ha risposto: "Sono frasi che se uno vuole dire è meglio che vada al cesso e le dica da solo". Poi prosegue: "Il Milan può tornare grande in un modo solo, fatemi pensare... ridatelo a me!".