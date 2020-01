Si scalda il mercato di gennaio. "Milan: c'è Kjaer e l'idea Politano" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. I rossoneri tentano il doppio colpo in difesa e in attacco, un doppio colpo a tinte nerazzurre: Kjaer è in uscita dall'Atalanta, stessa sorte per Matteo Politano, ormai scaricato da Antonio Conte e pronto a cambiare aria a gennaio.