La Gazzetta dello Sport: "Milan, dal rischio 'ultimo panettone' al Natale in testa un anno dopo"

La Gazzetta dello Sport a pagina due pone la vittoria del Milan in extremis sulla Lazio, titolando: "Dal rischio 'ultimo panettone' al Natale in testa un anno dopo". Milan avanti 2-0, poi raggiunto e sull’orlo di un doppio sorpasso, sul campo dalla Lazio e dall’Inter in classifica. Dopo essere stato in testa dalla prima giornata. La beffa di Natale… E invece, senza Ibra, Kjaer, Kessie, Bennacer, è andato oltre le proprie paure, i propri limiti, la propria giovinezza (Kalulu) e, a pochi secondi dalla fine, ha trovato con Theo Hernandez il 3-2 che ricaccia indietro l’Inter e la Juve a -10. Il Milan ha dimostrato di non avere solo entusiasmo e bel gioco, anche virtù morali che garantiscono ulteriormente sulla sua durata. Da 10 anni il Milan non trascorreva il Natale da solo in testa: e fu scudetto. Diavolo primo per punti nell’anno solare, 79. Un anno fa Pioli, dopo 5 gol presi a Bergamo, era sicuro di essere all’ultimo panettone milanese. Ora lo divorerà, affamato di futuro, e le briciole cadranno in testa a tutto il resto della Serie A.