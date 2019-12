© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In taglio basso sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per il Milan e il suo colpo ad effetto chiamato Zlatan Ibrahimovic. "Milan: l'effetto Ibra. Sale Leao, scende Suso", il titolo della Rosea, che prova a disegnare dunque la formazione che ruoterà attorno all'attaccante svedese. Intanto la dirigenza è ancora al lavoso sul mercato: Boban insiste per Todibo e Matic, un difensore e un centrocampista.