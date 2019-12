La Gazzetta dello Sport: "Milan, festa in bianco"

© foto di stefano tedeschi

"Milan, festa in bianco", è il titolo de La Gazzetta dello Sport sui rossoneri. Festa a San Siro per i 120 anni del Milan, con una gran sfilata di ex sul campo, ma i rossoneri non vanno oltre lo 0 a 0 contro il Sassuolo. Non basta Leao, che in pochi minuti colpisce palo e traversa, sfiorando il colpaccio. Buona comunque la prova del Milan, che cresce di gara in gara sotto l'aspetto del gioco.