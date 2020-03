La Gazzetta dello Sport: "Milan, i tormenti di Ibra: malinconia della Svezia"

"I tormenti di Ibra: malinconia della Svezia" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi a pagina 11. Zlatan riflette sulla situazione al Milan. Via Boban e senza certezze, non resterà un altro anno. "Il proseguire nel solco della normalità, con Pioli che ha instaurato un dialogo più che apprezzabile con il campione svedese, potrebbe aiutare, di certo non le rivoluzioni. Ibrahimovic per ora sta alla finestra" scrive il quotidiano.