Si muove anche il mercato del Milan. "Milan: Todibo. Accordo col Barça. Oggi atteso anche il sì del difensore": scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina. I rossoneri, dopo Ibra, che sbarcherà a Milano giovedì mattina, stanno per piazzare anche un colpo in difesa. Si attende solo il sì definitivo del centrale francese.