La Gazzetta dello Sport: "Milan, la prova più dura. Senza Ibra tutto sulle spalle di Rebic"

"Milan, la prova più dura. Senza Ibra tutto sulle spalle di Rebic", titola stamane La Gazzetta dello Sport. Il Diavolo è nuovamente atteso dall'incerto tempo del senza Ibra. Da adesso in avanti si gioca ogni tre giorni, e l'assenza dell'attaccante svedese si farà sentire. Mancherà per circa tre settimane e potrebbe fare rientro per la sfida al Parma del 13 dicembre. Salterebbe così Lille, Fiorentina, Celtic, Samp e Sparta Praga. Nel 2020 senza Ibra in campo, a parte i pareggi con Verona e Juventus, il Milan ha sempre vinto nelle altre sette occasioni. Al momento è tutto, o quasi, sulle spalle di Rebic, con il baby Colombo come alternativa.