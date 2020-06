La Gazzetta dello Sport: "Milan, la rincorsa di Ibra. Zlatan ci crede"

Una buona notizia per i tifosi rossoneri arriva dalla Gazzetta dello Sport che, nelle pagine interne dell'edizione odierna, titola così: "La rincorsa di Ibra. Il polpaccio migliora e Zlatan ci crede. Pensiero stupendo: tornare per Lecce. Sempre più ottimista, vorrebbe provare a esserci per la ripresa del Milan in A".