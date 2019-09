La Gazzetta dello Sport: "Milan, la stoccata di Boban a Giampaolo"

Piccolo box dedicato al Milan su La Gazzetta dello Sport con Boban, dirigente rossonero, che non le manda a dire e lancia una frecciata all'allenatore del Milan, Marco Giampaolo. "Mi aspettavo di più" dice il croato a margine della presentazione del libro del giornalista Paolo Condò. La vittoria di Verona con un gol di Piatek su rigore non ha convinto il dirigente. Clima già teso in casa milanista.