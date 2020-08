La Gazzetta dello Sport: "Milan, maratona Ibra. Jovic e Correa le alternative"

"Milan, maratona Ibra. Jovic e Correa le alternative" scrive La Gazzetta dello Sport a pagina 12 quest'oggi. "Stiamo parlando ma non c’è ancora un accordo. Non è una questione di soldi ma di convinzione e di stile. Un matrimonio si fa in due e se Ibrahimovic non avesse la volontà di restare in rossonero, non ci sarebbe una trattativa" ha detto Mino Raiola. I rossoneri trattano il rinnovo di Ibra ma si guardano anche attorno: Luka Jovic del Real e Angel Correa dell'Atletico Madrid le alternative.