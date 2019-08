© foto di stefano tedeschi

I rossoneri in questa sessione di mercato vogliono ancora piazzare un colpo importante per l'attacco di mister Giampaolo, così in taglio basso di prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola trova spazio l'ultima idea: Luka Jovic, 21 anni, acquistato pochi mesi fa dal Real Madrid, ma già in procinto di lasciare Madrid e i blancos dopo non aver convinto nel pre-campionato. La capitale spagnola è il centro del mercato rossonero con Correa e Mariano Diaz che sono gli obiettivi di Paolo Maldini per il futuro del Milan.