La Gazzetta dello Sport: "Milan, parte lo sprint per Correa"

© foto di stefano tedeschi

In taglio basso di prima pagina de La Gazzetta dello Sport trova spazio il mercato dei rossoneri, con titolo: "Milan, parte lo sprint per Correa". I rossoneri provano a chiudere il colpo Angel Correa dall'Atletico Madrid. Con Andrè SIlva pronto a partire in direzione Siviglia, arriverebbe nelle casse del club il tesoretto per chiudere l'operazione Correa, che ha ottenuto il via libera da Simeone dopo l'arrivo all'Atletico di Rodrigo.Tutto apparecchiato dunque per l'affondo finale che potrebbe rivelarsi decisivo.