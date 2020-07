La Gazzetta dello Sport: "Milan per il tris. Gazidis vuole riscattare subito Rebic"

"Milan per il tris. Gazidis vuole riscattare subito Rebic" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina quest'oggi. Pioli cerca l'allungo verso l'Europa, oggi in casa della SPAL. Ibra riparte dalla panchina. Rossoneri a lavoro per blindare il goleador ritrovato. Il club vuole trasformare il prestito biennale dall'Eintracht in cessione definitiva. Operazione da 25 milioni.