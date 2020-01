Piatek ai saluti. Il centravanti polacco, dopo gli ultimi fischi in coppa Italia, lascia il Milan. "Milan, Piatek cessione d'oro" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il polacco passa all'Hertha Berlino, a titolo definitivo, per 27 milioni di euro. In arrivo l'uruguaiano Vina? Intanto i rossoneri cedono in prestito anche Suso e Rodriguez.