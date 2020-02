"Rebus Paquetà: rimane. Robinson sbarca a Milano ma l'affare sfuma e così al Diavolo torna Laxalt": così La Gazzetta dello Sport in prima pagina, sulle ultime vicende rossonere. Il brasiliano era finito sul mercato ma non sono state trovate soluzioni adeguate. Sfumato l'arrivo del terzino Robertson, che era sbarcato in Italia, i rossoneri hanno deciso di puntare su Laxalt, richiamandolo dal prestito al Torino.