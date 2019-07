La Gazzetta dello Sport: "Milan, Silva è un giallo"

© foto di stefano tedeschi

Sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola trova spazio anche il caso Andrè Silva, il cui passaggio dal Milan al Monaco è saltato ieri quando tutto sembrava fatto: "Milan, Silva è un giallo", questo il titolo scelto dalla rosea. Quando ormai sembrava essere tutto fatto per il trasferimento di Andrè Silva dai rossoneri al Monaco, è arrivata ieri la brusca frenata: a sorpresa non è stato trovato l'accordo economico tra il Monaco ed il giocatore ed è così saltata la trattativa. Il Milan chiuderà comunque la trattativa per Angel Correa dall'Atletico Madrid, ma ora dovrà essere trovata una nuova destinazione per il portoghese, che possa portare una cifra importante nelle casse rossonere.