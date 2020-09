La Gazzetta dello Sport: "Milan, Tonali firma"

"Tonali firma", si legge in taglio laterale su La Gazzetta dello Sport. Ieri è stato il gran giorno di Sandro Tonali, che dopo aver sostenuto le visite mediche ha apposto la propria firma sul contratto che lo legherà ai colori rossoneri per cinque anni. Poco il tempo per ambientarsi, c'è già il preliminare di Europa League da preparare. Innesti anche nel pacchetto di portieri per il Milan: sarà Tatarusanu, ex Fiorentina, il vice Donnarumma.