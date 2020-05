La Gazzetta dello Sport: "Milan, torna anche Ibra: è atteso nel weekend"

"Milan, torna anche Ibra: è atteso nel weekend" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Ora tocca ai rossoneri. Ripartenza in casa Milan: subito in 14 a Milanello per svolgere le prime sedute individuali: sei in campo al mattino, otto al pomeriggio. Manca Zlatan Ibrahimovic che però arriverà prestissimo (entro il fine settimana, quindi domani o dopo), e manca Franck Kessie, ancora bloccata in Costa d’Avorio, come altri giocatori del suo Paese, dal quale entrare o uscire è ugualmente complicato.