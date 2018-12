"Milan-Toro, un europari" è il taglio di spalla che La Gazzetta dello Sport dedica al posticipo di ieri sera: "Gigio fa un miracolo. Leo: 'Niente Ibra, ma la punta serve'". E ancora: "Granata belli e pericolosi nel primo tempo. Finale rossonero, Cutrone spreca una grande occasione. Non solo Paquetà, in arrivo due rinforzi per Gattuso".