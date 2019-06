La Gazzetta dello Sport: "Milan, triangolo Torreira"

© foto di ManWil

"Milan, triangolo Torreira". Un intreccio di mercato, quello dei rossoneri per arrivare al centrocampista dei Gunners, che coinvolge più giocatori, come è spiegato dalla Gazzetta dello Sport nelle pagine interne: "L'Arsenal lo libera se strappa Ceballos e prende Rodriguez. Gli inglesi sullo spagnolo, già obiettivo rossonero. E per l'ex Samp offre il terzino".