La Gazzetta dello Sport: "Milan-UEFA, summit per lo sconto"

Pagine interne de La Gazzetta dello Sport dedicate all'incontro tra la dirigenza del Milan e l'esecutivo UEFA, avvenuto ieri a Nyon, in cui i rossoneri hanno tentato di ammorbidire la posizione per il caso relativo al Fair Play finanziario. Potrebbe essere che il club rossonero abbia approfittato dell'incontro per presentare una documentazione suppletiva e che l'ad Ivan Gazidis abbia chiesto uno sconto di pena. L’udienza di ieri viene infatti definita come un colloquio utile per esprimere e ribadire la propria posizione. La sentenza dovrebbe arrivare tra gli ultimi giorni di maggio ed i primi di giugno, ma si preannuncia battaglia a suon di ricorsi se il Milan dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions.