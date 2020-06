La Gazzetta dello Sport: "Milan, ultima spiaggia a Torino. Paura per Castillejo"

"Milan, ultima spiaggia a Torino. Paura per Castillejo", titola La Gazzetta dello Sport. Venerdì andrà in scena il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Juventus, la prima gara italiana post CoViD-19. E sarà subito da dentro o fuori: per i rossoneri potrebbe svoltare una stagione altrimenti deludente. Con la Coppa Italia arriverebbero milioni e la qualificazione europea, che in caso di eliminazione sarebbe da sudare sul campo, con i rossoneri al momento in lotta con Parma ed Hellas Verona per l'ultima posizione disponibile. Paura per Castillejo, rapinato con la pistola puntata alla faccia.