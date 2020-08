La Gazzetta dello Sport: "Milan, un piano da 100 milioni"

"Milan, un piano da 100 milioni", si legge in taglio basso sull'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport. Si riparte dall'asse Pioli-Ibra, secondo la rosea, mentre tra i possibili rinforzi c'è Dumfries in pole. Da Elliott budget mercato anche grazie alle cessioni, tecnico e Zlatan ripartono da qui. Per i rossoneri un tesoretto da 75 milioni più la metà degli incassi dagli affari in uscita.