© foto di Tommaso Bonan

"Milik carica il Napolacco pure in Europa". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito all'impegno del Napoli in Europa League contro il Salisburgo. Il bomber della squadra di Ancelotti - si legge in taglio basso - vuole sbloccarsi in coppa: il polacco è già a 15 reti, ma a digiuno in Europa.