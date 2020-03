La Gazzetta dello Sport: "Mistero Eriksen. Feeling a zero con Inter e Conte"

"Mistero Eriksen. Feeling a zero con Inter e Conte", è il titolo in taglio laterale su La Gazzetta dello Sport dedicato al colpo invernale del mercato dell'Inter, Christian Eriksen, che fatica a trovare spazio nei nerazzurri di Antonio Conte. Il danese è ancora un corpo estraneo al modo di giocare della formazione nerazzurra e giovedì contro il Getafe in Europa League avrà modo per svoltare la sua stagione.