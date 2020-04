La Gazzetta dello Sport: “Monza e Vicenza, per i Rigoni l'attesa è doppia”

Spazio a come stanno vivendo questo momento i fratelli Nicola Rigoni e Luca Rigoni, primi nei propri gironi di Serie C rispettivamente con Monza e Vicenza. “Monza e Vicenza, per i Rigoni l'attesa è doppia”. “Due fratelli in attesa della promozione. - si legge nell'attacco del pezzo - È così che stanno vivendo il lockdown Nicola e Luca Rigoni, centrocampisti rispettivamente di Monza e Vicenza: le capolista dei gironi A e B di Serie C, in apprensione nell’attesa di conoscere il futuro della stagione”.