La Gazzetta dello Sport: "Monza, Vicenza e Reggina: oggi la B. Piano playoff al via"

I nodi da sciogliere per il Consiglio Federale sono tanti, e uno di questi, del quale si occupa La Gazzetta dello Sport, riguarda la Serie C: "Monza, Vicenza e Reggina: oggi la B. Piano playoff al via". Più nel dettaglio in merito alla proposta: "Quarta promozione con partite secche. Andata e ritorno solo per i playout. Sarà l’algoritmo a definire la griglia di partenza".